Эрдоган готов увеличить объемы импорта нефти и газа из Ирана
Президент Турции Эрдоган выразил готовность нарастить объемы импорта углеводородов из Ирана.
В эфире ТК TRT, турецкий лидер раскрыл подробности визита в Тегеран, во время которого удалось подписать восемь соглашений с Ираном.
Основная задача в двусторонних отношениях между Ираном и Турцией нарастить объем торговли до 30 млрд долларов.
«Мы также можем предпринять шаги в области увеличения добычи (Ираном) нефти и природного газа, чтобы ускорить этот процесс», — прокомментировал договоренности с Раиси турецкий лидер.
Турция тем самым сможет выгодно продать импортируемый газ в Европу, считают эксперты. Ввиду того, что Иран находится под санкциями эта сделка устроит обе стороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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