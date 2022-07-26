Эрдоган готов увеличить объемы импорта нефти и газа из Ирана

Президент Турции Эрдоган выразил готовность нарастить объемы импорта углеводородов из Ирана.

В эфире ТК TRT, турецкий лидер раскрыл подробности визита в Тегеран, во время которого удалось подписать восемь соглашений с Ираном.

Основная задача в двусторонних отношениях между Ираном и Турцией нарастить объем торговли до 30 млрд долларов.

«Мы также можем предпринять шаги в области увеличения добычи (Ираном) нефти и природного газа, чтобы ускорить этот процесс», — прокомментировал договоренности с Раиси турецкий лидер.

Турция тем самым сможет выгодно продать импортируемый газ в Европу, считают эксперты. Ввиду того, что Иран находится под санкциями эта сделка устроит обе стороны.