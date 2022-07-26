Еврокомиссар заявила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 66 процентов
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что хранилища газа в Евросоюзе наполнены на две трети.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 26 июля сообщила на срочном совете министров энергетики стран ЕС о заполнении европейских газовых хранилищ на 66%.
Ранее Евросоюз принял новые правила, согласно которым газовые хранилища должны достигнуть заполнения природным газом на 80% к первому ноября 2022 года.
В следующие годы этот показатель должен составлять как минимум 90. Хранилища газа размещаются в 18 из 27 государств Евросоюза.
25 июля стоимость тысячи кубометров газа в Европе поднялась до 1890 долларов за тысячу кубометров во время закрытия торгов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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