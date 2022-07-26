Медведев дал оценку политике Евросоюза

Замглавы совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Евросоюза хамской, глупой и инфантильной.

Бывший премьер-министр и президент России Дмитрий Медведев 26 июля заявил, что политика Европы в отношении России является противным коктейлем из высокомерия, инфантильности, хамства.

Чиновник напомнил, что Евросоюз ранее сообщил о решении строго наказать Россию.

Медведев сказал, что Россию хотят наказать за желание защитить страдающее население и реализовать свои долгосрочные интересы.

Медведев сказал, что Евросоюз стремился разорвать в клочья экономику России и ввел санкции против энергоресурсов.

По словам Медведева, потом Европа спохватилась, ведь навредила своей же промышленности и теплу в домах граждан.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 66%.