Медведев дал оценку политике Евросоюза
Замглавы совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Евросоюза хамской, глупой и инфантильной.
Бывший премьер-министр и президент России Дмитрий Медведев 26 июля заявил, что политика Европы в отношении России является противным коктейлем из высокомерия, инфантильности, хамства.
Чиновник напомнил, что Евросоюз ранее сообщил о решении строго наказать Россию.
Медведев сказал, что Россию хотят наказать за желание защитить страдающее население и реализовать свои долгосрочные интересы.
Медведев сказал, что Евросоюз стремился разорвать в клочья экономику России и ввел санкции против энергоресурсов.
По словам Медведева, потом Европа спохватилась, ведь навредила своей же промышленности и теплу в домах граждан.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 66%.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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