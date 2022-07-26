Россия выделит Ирану 1,5 млрд долларов на строительство железной дороги

Министерство транспорта Российской Федерации сообщило, что в период до 2030 года Ирану будут выделены 1,5 миллиарда долларов для строительства железной дороги.

Ветка будет строиться от пограничного города Астра в Азербайджане до города Решт в Иране. Протяженность путей составит 164 километра. Кроме того, Россия профинансирует электрификацию линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров. Оба направления — международный транспортный коридор «Север-Юг», который создали еще в начале «нулевых».

В настоящее время грузоперевозки между городами Астра и Решт производятся автомобильным транспортом, что сдерживает развитие товарооборота по маршруту. Строительство оценивают в 2 миллиарда долларов, 1,5 миллиарда выделит Россия, 500 миллионов — Азербайджан.

Предполагается, что пропускная способность новой ветки составит 30 миллионов тонн грузов в год, а срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург составит от 15 до 24 дней. При этом грузопоток увеличится на 3-10 миллионов тонн грузов в год.

Строительство железнодорожной ветки было анонсировано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время визита в Иран. При этом ранее российские компании избегали сотрудничество с Ираном, чтобы не попасть под санкции, однако теперь на Россию наложены примерно такие же санкции, поэтому сотрудничество будет расширяться.