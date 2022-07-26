Европа призвала Россию включить «Северный поток — 2» из-за нехватки топлива

Европейцы крайне обеспокоены тем, что «Северный поток» временно приостановил перекачку газа из-за ремонтных работ и требуют, чтобы произошел запуск «Северного потока — 2» из-за нехватки газа.

По последним новостям ясно видно, что европейцы очень боятся пережить зиму. А решение «Газпрома» остановить одну из турбин Siemens, и вовсе встретили с большим негодованием и скандалом.

Это решение означает значительные сокращения транзита газа по «Северному потоку». Сейчас ведутся серьезные разговоры, чтобы россияне запустили «Северный поток-2», т.к. запасов газа явно надолго не хватит.

Пользователи социальных сетей отметили, что зима в этом году будет достаточно суровой, поэтому власти Германии были осуждены народом за то, что «похоронили еще одну трубу».

Уже многие, что пришёл в ужас от этой новости разделил мнение, что необходимо запускать второй трубопровод. Конечно, европейские зимы не совсем похожи на российские, но мерзнуть никто не хочет.

Действия европейских властей стоит уже давно под вопросом. Сейчас даже гуляет по сетям шутка, что в «Евросоюзе получают большое удовольствие, когда им отключают газ».

Напомним, что ранее ситуация с газом начинает набирать печальные обороты для Европы. «Газпром» достаточно сильно сократил транспортировку топлива по газопроводу «Северный поток».

Основной и официальной причиной является задержка с возвратом турбины Siemens после ремонтных работ.