Богомаз: дрон ВСУ атаковал КПП в Брянской области, ранив четырёх человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что украинские войска атаковали пограничный пост ФСБ России в регионе.

26 июля Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что утром дрон вооружённых сил Украины атаковал пограничный пост ФСБ России "Троебортное", сбросив на его КПП ряд взрывных устройств, часть из которых сдетонировала.

По данным Богомаза, в результате атаки беспилотника армии Украины на российское КПП ранения различной степени тяжести получили четыре человека.