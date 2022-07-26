В новый выпуск антикризисной Lada Granta вернулся кондиционер

Автомобильный производитель «АвтоВАЗ» сообщил, что возобновляет производство Lada Granta Classic'22 с кондиционером. По статистике, на автомобили с этой опцией приходится 80% продаж.

Стоимость седана Lada Granta Classic'22 в версии с кондиционером стартует от 745,9 тысяч российских рублей. При этом лифтбек обойдется почти 66 тысяч российских рублей дороже — 811,9 тысяч рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗ» подчеркнули, что Lada Granta Classic'22 включена в государственную программу льготного кредитования, по которой автомобиль в любом кузове можно купить с приятной скидкой.

Новый выпуск антикризисной Lada Granta Classic'22 получил также электроусилитель руля, а также передние электростеклоподъемники и электропривод. Кроме того, есть обогрев наружных зеркал, центральный замок, четыре динамика и аудиоподготовка.

Тем не менее, автомобиль не получил «сложную» электронику. Например, в Lada Granta Classic'22 нет ABS, подушки безопасности, SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, а экологический класс двигателя понижен до Евро-2 (на автомобилей не будет возможности выезжать в страны Европейского союза).

Если приобретать автомобиль Lada Granta Classic'22 по программе льготного кредитования, то седан можно купить за 597,2 тысячи российских рублей, а лифтбек за 612,2 тысячи российских рублей. Cross-версия обойдется покупателю в 650 тысяч российских рублей.