Польша отказалась делиться запасами газа с другими странами ЕС
Министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша в условиях энергетического кризиса не собирается делиться своим газом с Евросоюзом.
Сейчас в условиях газового кризиса европейские страны начали проявлять себя кто как может. Дефицит никого не красит, но показывает истинное лицо демократии.
Польша заявила, что не будет делиться в принудительном порядке своим газом с остальными членами Евросоюза. Такое последнее слово сказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
Депутат рассказала, что скоро состоится встреча по энергетической безопасности в Брюсселе, Также она прокомментировала, что Польша имеет достаточное количество газа для обеспечения нормальной и теплой зимы. Но при этом Варшава не собирается делиться своими запасами с союзными государствами.
«Европейская комиссия придумала для себя слишком выгодные условия, но они совершенно неприемлемы для нас. И основной минус в таких ненавязчивых предложениях - обязательное выполнение данных обязательств», — сказала Москва.
Немногим ранее Януш Штайнхофф, который долгое время являлся министром экономики в Польше, пророчит большие трудности стране из-за полного эмбарго на российский уголь. Скорее всего Польша пытается навесить маску благополучия, но вряд ли из этого выйдет что-то хорошее.
Опубликовано: Силивончик Алина
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