Le Monde: ЕС полностью исчерпал санкционные возможности против России
Авторитетная французская газета Le Monde сообщает, что седьмой пакет санкций Европейского союза против России, не предполагает никаких решительных мер.
По мнению автора материала, это связано с тем, что Евросоюз полностью исчерпал санкционные возможности против Российской Федерации. Поэтому никакие серьезные ограничения в новый пакет санкций включить попросту нельзя. При этом шестой пакет санкций уже показал определенные слабости всей Европы.
В первую очередь это касается энергетической зависимости от России. Европейский союз не просто не имеет никаких альтернатив поставок газа и нефти в необходимом объеме, но и не может разработать стратегию по энергетической безопасности.
Многие из 12 стран Европейского союза не готовы идти на шаг снижения потребления энергоресурсов в 15%, который предлагает Европейская комиссия. Проблема заключается как в снижении производственных мощностей, а значит, кризисе, так и нарастающем недовольстве европейского общества.
В Le Monde заявляют, что даже Польша и страны Прибалтики, несмотря на все громкие заявления, не готовы подвергать себя опасности в плане энергетической безопасности. Никаких реальных действий по ограничению поставок российского газа нет и со стороны других стран ЕС.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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