Исследователи назвали первого хищника на Земле в честь режиссера-натуралиста

В честь британского режиссера-натуралиста Дэвида Аттенборо исследователи назвали особый вид первохищников.

По словам главного палеонтолога Британской геологической службы Фила Уилби, Auroralumina attenboroughii — самое раннее известное хищное животное.

Окаменелости, обнаруженной в лесу Чарнвуд недалеко от английского города Лестер, около 560 миллионов лет, пишет команда Уилби в журнале Nature Ecology & Evolution.

Будучи школьником, Аттенборо сам исследовал окаменелости. А в 96-летнем возрасте был полон энтузиазма.

По словам Уилби, современные группы животных, такие как медузы , сформировались около 540 миллионов лет назад во время фазы, называемой кембрийским взрывом.

Но это животное на 20 миллионов лет старше. Пока найден только один экземпляр. Это также первое известное животное со скелетом.

«Но невероятно, что должны быть и другие, у которых есть ключ к зарождению сложной жизни на Земле», — сказал Уилби.

Согласно исследованию, обнаруженный в настоящее время вид связан с кораллами, медузами и анемонами. Исследователи пишут, что Auroralumina могла питаться, например, фитопланктоном, а также только появившимся зоопланктоном. Последний состоит из крошечных животных, плавающих в воде.

Во время экспедиции в 2007 году Уилби и другие исследователи провели изыскания на поверхности скалы площадью 100 квадратных метров. Всего было найдено более 1000 окаменелостей, Auroralumina выделялась среди прочих.

«Она отличается от других окаменелостей в Чарнвудском лесу и во всем мире», — рассказал Фрэнки Данн из Музея естественной истории Оксфордского университета. Для большинства окаменелостей того периода неясно, как они связаны с современыми животными. У этого явно был скелет с плотно сжатыми щупальцами, которые могли двигаться в воде и ловить проходящую пищу, как это делают сегодня кораллы и морские анемоны, сказал Данн.