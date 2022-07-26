ВСУ атаковали таможенный пост «Троебортное» в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали МАПП «Троебортное» на границе России с Украиной, четверо пострадали.
Во вторник утром, 26 июля 2022 года, глава Брянской области РФ Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил об очередной атаке со стороны Украины автомобильного пункта пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянщины.
Богомаз уточнил, что украинская сторона сбросила взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата на таможенный пост в Брянской области, в результате чего четыре человека получили ранения разной степени тяжести и экстренно доставлены в больницу для оказания им необходимой медицинской помощи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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