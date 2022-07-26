ВСУ атаковали таможенный пост «Троебортное» в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали МАПП «Троебортное» на границе России с Украиной, четверо пострадали.

Во вторник утром, 26 июля 2022 года, глава Брянской области РФ Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил об очередной атаке со стороны Украины автомобильного пункта пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянщины.

Богомаз уточнил, что украинская сторона сбросила взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата на таможенный пост в Брянской области, в результате чего четыре человека получили ранения разной степени тяжести и экстренно доставлены в больницу для оказания им необходимой медицинской помощи.