Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше 40 польских наёмников ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной нейтрализации украинских наёмников из «Интернационального легиона» ВСУ в Константиновке.

Во вторник, 26 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военнослужащие уничтожили группу наёмников из Польши, которые сражались на стороне Украины в СВО РФ.

Конашенков уточнил, что более сорока иностранных наёмников ВСУ были ликвидированы посредством нанесения высокоточного ракетного удара военно-воздушных сил РФ по пункту временного размещения боевиков в городе Константиновка ДНР.