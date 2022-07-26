Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше 40 польских наёмников ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной нейтрализации украинских наёмников из «Интернационального легиона» ВСУ в Константиновке.

Во вторник, 26 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военнослужащие уничтожили группу наёмников из Польши, которые сражались на стороне Украины в СВО РФ.

Конашенков уточнил, что более сорока иностранных наёмников ВСУ были ликвидированы посредством нанесения высокоточного ракетного удара военно-воздушных сил РФ по пункту временного размещения боевиков в городе Константиновка ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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