Страны ЕС договорились по снижению потребления газа на фоне сокращения российских поставок

Чешское представительство Евросоюза заявило, соглашения по сокращению потребления газа ближайшей зимой достигнуто. При этом МИД Венгрии счел «практически неосуществимым» план, предоставленный Еврокомиссией.

Позже Совет Европы официально сообщил, что страны ЕС договорились о снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Это договоренность является временной, но Европейская комиссия может продлить ее срок действия, когда оценит реальную возможность снижения потребления газа.

При этом в ЕК подчеркнули, что страны ЕС могут сами выбирать меры, благодаря которым сократят потребление газа. Кроме того, соглашение предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» при серьезной угрозе энергобезопасности. В этом случае ограничения потребления газа станут обязательными.

В договоренностях прописан и ряд исключений. В частности, от сокращения потребления на 15% газа освобождаются те страны Евросоюза, которые не подключены к газовым сетям других государств.

Более того, любая страна Евросоюза может запросить у Еврокомиссии смягчение условий, если они привесили целевые показатели заполнения газовых хранилищ или их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.