Механический состав и кислотность грунта ключевые показатели, влияющие на плодородность вашего участка

Как действовать, чтобы понять, каков у посадочного грунта механический состав и уровень кислотности.

Неудовлетворенность урожайностью участка, и плохое плодоношение огородных и садовых культур может наблюдаться даже при соблюдении всех агротехнических правил. Причиной может стать, например, избыточная закисленность грунта. В этом случае все мероприятия по удобрению уже посаженных в него растительных культур окажутся неэффективными или же эффективными в недостаточной степени.

Так, для культур, произрастающих на огороде, оптимальный кислотно-щелочной баланс будет колебаться в нейтральных пределах пяти-шести. Все, что больше или меньше будет негативно влиять на рост и развитие целевых растений.

По этой причине принципиально важно знать, какова кислотность почвы на вашем участке. Для определения кислотности необязательно заказывать дорогостоящий профессиональный анализ. Можно обойтись и собственными силами, например, изготовив отвар из черемуховых листьев.

Для его приготовления вам понадобится литровая банка, которую нужно будет заполнить листьями до половины, а затем залить листья горячей водой, и оставить на время настаиваться. После того, как черемуховые листья отдадут свои соки жидкости, их нужно будет извлечь из банки и отжать.

В полученный концентрированный отвар просто положите горсточку грунта с участка. Если земля приобретет красноватый оттенок, значит, уровень кислотности явно превышает нормальные показатели. Зеленый цвет почвы в отваре означает, что земля имеет пониженную кислотность, а вот синеватый цвет свидетельствует о нейтральном кислотно-щелочном балансе, который является оптимальным для большинства растений.

Вторая методика определения кислотности почвы даже проще первой. Вам нужно будет положить в пластиковую бутылку пару гостей земли и одну столовую ложку предварительно истолченного мела. Сверху на бутылку нужно надеть резиновый шарик, обернуть бутылку тканью, чтобы устранить ее контакт с теплом рук, и потрясти в течение двух минут.

Если грунт излишне закислен произойдет выделение углекислоты, и шарик слегка надуется. Нормальный кислотно-щелочной баланс изменений не вызовет.

А вот для определения механического состава грунта существует такая техника. Почву нужно взять с глубины 15-20 сантиметров в нескольких местах, чтобы набрался стакан. Затем намочить ее до консистенции теста и скатать шарик.

Если руки остаются чистыми, грунт рыхлопесчаный, шарик не скатывается, а почва липнет к рукам, значит песчаный, шарик не раскатывается в шнурок это супесь, шнурок есть, но не соединяется в кольцо, свидетельствует о суглинке. Если же кольцо замыкается и стойко сохраняет форму, можно говорить, что земля на вашем участке глинистая.