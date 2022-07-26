Истощенный участок можно превратить в плодородный без всякой химии

Для этого нужно комбинировать несколько разных методов. Результат не заставит себя ждать!

Если вам достался глинистый и истощенный участок, на котором ничего не хочет расти, нет повода отчаиваться. Просто надо приложить ряд усилий, и вскоре он станет плодородным.

Для начала нужно внести в почву органические удобрения, лучше всего навоз. Он заделывается в почву осенью, на глубину 30 см.

Предварительно его смешивают с торфом в пропорции 1:1. На 1 кв. метр участка используется ведро органики.

Если навоза нет, можно заменить его компостом.

Осенью необходимо засадить участок сидератами: для этого подойдут горчица, горох, клевер, рожь. А весной нужно перекопать территорию.

Следующий этап - мульчирование почвы. Оно проводится во время высадки рассады.

В каждую лунку нужно заложить перегной, а летом мульчировать посадки скошенной травой, сеном, перепрелыми опилками.

Два раза в месяц посадки кабачков, томатов, капусты, огурцов, а также плодово-ягодные культуры нужно удобрять под корень раствором из коровьего навоза и птичьего помета в соотношении 1,5 кг удобрения на 10 л воды.

Дополнительно грунт в течение всего лета нужно проливать травяными настоями.

Еще один важный этап в подкормке почвы - дождевые черви. Предварительно их нужно развести в ящике с листовой землей и затем выпустить в огород.

При таком уходе качество почвы на огороде с каждым новым сезоном будет улучшаться, что, в свою очередь, скажется на количестве и качестве урожая.