Истощенный участок можно превратить в плодородный без всякой химии
Для этого нужно комбинировать несколько разных методов. Результат не заставит себя ждать!
Если вам достался глинистый и истощенный участок, на котором ничего не хочет расти, нет повода отчаиваться. Просто надо приложить ряд усилий, и вскоре он станет плодородным.
Для начала нужно внести в почву органические удобрения, лучше всего навоз. Он заделывается в почву осенью, на глубину 30 см.
Предварительно его смешивают с торфом в пропорции 1:1. На 1 кв. метр участка используется ведро органики.
Если навоза нет, можно заменить его компостом.
Осенью необходимо засадить участок сидератами: для этого подойдут горчица, горох, клевер, рожь. А весной нужно перекопать территорию.
Следующий этап - мульчирование почвы. Оно проводится во время высадки рассады.
В каждую лунку нужно заложить перегной, а летом мульчировать посадки скошенной травой, сеном, перепрелыми опилками.
Два раза в месяц посадки кабачков, томатов, капусты, огурцов, а также плодово-ягодные культуры нужно удобрять под корень раствором из коровьего навоза и птичьего помета в соотношении 1,5 кг удобрения на 10 л воды.
Дополнительно грунт в течение всего лета нужно проливать травяными настоями.
Еще один важный этап в подкормке почвы - дождевые черви. Предварительно их нужно развести в ящике с листовой землей и затем выпустить в огород.
При таком уходе качество почвы на огороде с каждым новым сезоном будет улучшаться, что, в свою очередь, скажется на количестве и качестве урожая.
Опубликовано: Наталья Павлова
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