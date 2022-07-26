Как раствор из луковой шелухи сможет в разы увеличить количество и качество вашего урожая

Удобрение посадок экстрактом луковой шелухи способно усилить рост и урожайность ваших посадок в разы, но для этого нужно правильно его готовить и применять.

Для ускорения роста растений и повышения урожайности культур используются разнообразные удобрения, и средства для стимуляции роста. Их легко моно найти в специализированных магазинах. Но часто у них есть один существенный недостаток. Они имеют химическое происхождение, и, решая проблемы с ростом и развитием растений, насыщают их плоды отнюдь не полезными веществами.

Но существует и достойная альтернатива магазинным препаратам. Это простой, недорогой и экологически чистый способ повлиять на плодоношение культур на участке. Речь пойдет об экстракте луковой шелухи.

Его невероятная полезность связана с тем, что она насыщена витамином С, флавоноидами, рутином, каротиноидами, кверцитином, и находится на третьем месте по уровню концентрации каротина после моркови и тыквы.

Технически готовить экстракт можно и на воде, но куда более насыщенным будет раствор, приготовленный на водке. Для этого понадобится заполнить пятисотграммовую банку шелухой желтого лука, залить его водкой, и оставить на десять дней в теплом месте, а потом переместить уже в холодильник.

Срок годности приготовленного концентрата доходит до полугода. Для проращивания семян используется одна столовая ложка водочного раствора на один стандартный стакан воды. Для полива или опрыскивания на десять литров воды понадобится пятьдесят-шестьдесят миллилитров концентрата.

Вещества, содержащиеся в луковой шелухе, повышают качество всхождения семян, улучшают в перспективе вкус плодов огородных культур, поскольку повышают количественное содержание фруктозы в помидорах, перцах и огурцах, увеличивают концентрацию в них полезных витаминов и микроэлементов.

Полезность для роста самих растений заключается в том, что луковая шелуха защищает их от насекомых-вредителей, таких как паутинный клещ и тля, а также создает неблагоприятную среду для развития грибковых культур, что в свою очередь способно уберечь посадки от целого спектра заболеваний.

Однако экстракт луковой шелухи способен оказать полезное действие не только на здоровье садовых и огородных посадок. Его можно употреблять и для улучшения состояния здоровья людей. Особенно он хорошо воздействует на сосуды, укрепляя их, и повышая тонус. Если перед вами стоит такая цель, то можно употреблять вышеописанный настой внутрь, но не злоупотреблять, поскольку все же экстракт приготовлен на спирте.