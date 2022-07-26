Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу

По словам главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, новый газопровод «Северный поток-2» с технической точки зрения полностью готов для поставки голубого топлива в Европу.

Эти слова Лаврова прозвучали на фоне панических настроений среди европейских политиков, которые всерьез обеспокоены сокращением поставок по газопроводу «Северный поток». Оно произошло по причине планового технического обслуживания данной магистрали, а также из-за проблем с возвращением из ремонта турбины, обусловленных западными санкциями против России.

Как подчеркнул Лавров, «Северный поток-2» готов к пуску прямо сейчас и может удовлетворить текущие потребности Европы в природном газе.