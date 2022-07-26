«Дойти до ручки»: что предлагал народный фастфуд в Древней Руси
Многие устойчивые выражения становятся понятны тогда, когда окунешься в историю старинных рецептов.
Чем «по‑быстрому» перекусывали наши предки? Большей частью - пирогами и калачами. К слову, сама идея калача (хлеба с ручкой) приспособлена для еды на улице. За дужку можно было взяться грязными руками и, съев сам хлеб, ручку выбросить.
А про тех, кто съедал и такую часть калача, говорили: «дошёл до ручки», то есть такой голодный, что и грязным не побрезговал.
Первые упоминания о калаче относятся еще к Мурому XIII века. В Средневековье он имел статус торгового города, и калач стал его своеобразным брендом, а в Москву эта выпечка переместилась позже.
Другой массовый вариант стритфуда - пирожки и пироги, который актуален по сей день. Пирожки бывают с мясом, капустой, яйцами и зелёным луком - всех не перечесть. А в старину были более диковинные названия - например, «тунеядцы».Это сладкие пирожки простого замеса - с корицей и миндалем, вырезанной формы. Нечто вроде современного печенья.
А вот расстегай, вопреки расхожему мнению, быстрой уличной едой никогда не был. Рецепт этих открытых пирожков довольно сложный. И готовили их большей частью в ресторациях или дома по особым случаям.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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