Зеленский рассмотрит петицию о гражданстве Украины для Бориса Джонсона

Владимир Зеленский обязался рассмотреть петицию с просьбой предоставить гражданство Украины экс-премьеру Британии Борису Джонсону.

26 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского была официально зарегистрирована петиция с просьбой наделить украинским гражданством бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также петиция подразумевает выдвижение Джонсона на пост премьер-министра Украины.

В случае, если данный документ наберёт 25 тысяч необходимых голосов, Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть её и вынести своё решение.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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