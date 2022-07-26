Зеленский рассмотрит петицию о гражданстве Украины для Бориса Джонсона
Владимир Зеленский обязался рассмотреть петицию с просьбой предоставить гражданство Украины экс-премьеру Британии Борису Джонсону.
26 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского была официально зарегистрирована петиция с просьбой наделить украинским гражданством бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также петиция подразумевает выдвижение Джонсона на пост премьер-министра Украины.
В случае, если данный документ наберёт 25 тысяч необходимых голосов, Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть её и вынести своё решение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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