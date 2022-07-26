Минобороны Израиля допустило удар по Ирану для сдерживания ядерной программы

26 июля министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что войска его страны могут нанести превентивный удар по Ирану.

Вечером вторника глава Минобороны Израиля Бени Ганц дал интервью местному 13-ому каналу, где в прямом эфире заявил, что израильские войска могут нанести упреждающий удар по территории Ирана с целью прерывания его ядерной программы, которая позволяет Ирану создать первую собственную атомную бомбу.

Ганц заверил, что ядерная программа Ирана является проблемой для всего мира, однако Израиль не станет ждать, пока на ситуацию среагирует кто-то другой и сам может атаковать Иран.