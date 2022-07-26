Тagesschau: Германия передала Украине РСЗО Mars 2

Авторитетное издание Тagesschau со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт сообщает о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars 2.

При этом Германия не сообщает количество РСЗО Mars 2, которые получил Киев в рамках помощи, однако известно, что вместе с системами были поставлены три самоходные гаубицы немецкого производства.

Днем ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна получила от Германии три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Гепард» и комплекты боеприпасов. Резников добавил, что Киев ожидает поставку еще 12 ЗРК от немецкой стороны.

О поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars 2 в Украину стало известно еще в конце июня 2022 года. Тогда Германия, США и Великобритания договорились поставить по три РЗСО каждая для нужд ВСУ.

Алексей Резников, комментируя сообщения о новых поставках вооружения, отметил, что вместе с РСЗО Германия, Великобритания и США поставят Вооруженным силам Украины несколько сотен ракет. Плюс к этому военнослужащие ВСУ пройдут предварительное обучение.