Минобороны РФ опровергло сообщения западных СМИ о мобилизации в России
Министерство обороны России уведомляет, что в стране не начиналась кампания по мобилизации военных.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что начавшиеся появляться в западных СМИ публикации о скорой мобилизации в РФ не соответствуют действительности. По данным Минобороны, возрастание активности российских военных действительно произойдёт, однако это не связано с мобилизацией.
С 30 августа по 5 сентября Восточный военный округ России проведёт масштабные военные учения с участием бригад ВДВ, информация о которых стала поводом для спекуляций западными журналистами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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