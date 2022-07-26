Минобороны РФ опровергло сообщения западных СМИ о мобилизации в России

Министерство обороны России уведомляет, что в стране не начиналась кампания по мобилизации военных.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что начавшиеся появляться в западных СМИ публикации о скорой мобилизации в РФ не соответствуют действительности. По данным Минобороны, возрастание активности российских военных действительно произойдёт, однако это не связано с мобилизацией.

С 30 августа по 5 сентября Восточный военный округ России проведёт масштабные военные учения с участием бригад ВДВ, информация о которых стала поводом для спекуляций западными журналистами.