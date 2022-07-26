Венецианскому кинофестивалю 90 лет, впервые его символом станет не лев, а львица

В 2022 году фестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Автором нового постера, приуроченного к знаменательному событию, стал Лоренцо Маттотти. Именно он заменил традиционного Венецианского льва на крылатую львицу.

Новый постер появится впервые за всю историю существования кинофестиваля. На нем вместо привычного льва на золотом фоне изображена львица.

Как считает создатель постера, итальянский художник Лоренцо Маттотти, лев всегда символизировал собой власть и силу.

Но в этот раз автору хотелось во главу фестиваля поставить творчество. Именно парящая на крыльях, изящная львица как нельзя лучше воплощает собой эту идею.

Лоренцо Маттоти: