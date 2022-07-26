Минобороны ФРГ подтвердило передачу Германией на Украину РСЗО Mars II

Глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт официально подтвердила поставку Бундестагом на Украину РСЗО Mars II для ВСУ.

Во вторник, 26 июля 2022 года, глава Федерального министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт в своём интервью для немецкого информагентства «Дойче Прессе-Агентур» заявила о новой поставке военной техники для Вооружённых сил Украины.

Ламбрехт уточнила в своём пресс-релизе, что ФРГ поставила на Украину современные реактивные системы залпового огня Mars II, а также три немецкие самоходные артиллерийские установки.