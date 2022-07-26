Макрон раскритиковал африканские страны за то, что те не осудили Россию за СВО на Украине
Эммануэль Макрон осудил «лицемерие», которое особенно проявляется на африканском континенте, где не признают «односторонней агрессии» России в отношении Украины, как это делает ЕС.
Выбор, который сделали европейцы в первую очередь, состоит не в том, чтобы участвовать в этой войне, а в том, чтобы признать и назвать ее, где я слишком часто вижу лицемерие, особенно на африканском континенте (...) не зная, как квалифицировать войну, поскольку существует дипломатическое давление», — заявил президент Франции на совместной пресс-конференции в Яунде со своим камерунским коллегой Полем Бийя.
Он подчеркнул, что Европейский Союз решил сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней, ввел санкции против России, чтобы они блокировала ее военные действия, а также «изолировала ее дипломатическим путем».
«Вот где вы нам нужны, потому что иначе эта схема будет повторяться снова и снова. Мы хотим тот международный порядок, который основан на сотрудничестве и уважении суверенитета каждого» , — продолжил Эммануэль Макрон.
Президент Франции подтвердил, что Франция была «страной, которая взяла на себя самые большие обязательства перед африканскими государствами по их просьбе в отношении их безопасности, но в четких рамках, по просьбе суверенного государства и в борьбе с терроризмом».
По его словам, «эти рамки перестали соблюдаться после военного переворота в Мали».
Опубликовано: Тарас Медведев
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