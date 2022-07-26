Politico: Зеленский хочет вернуть утраченные Украиной территории за 3 недели

Издание Politico утверждает, что Зеленский намерен вернуть утраченные Украиной территории за три недели.

Газета Politico сообщает, что представитель комитета Конгресса США по вооружённым силам Адам Смит со ссылкой на беседу с Владимиром Зеленский заявил, что ВСУ хотят вернуть утраченные территории в срок от трёх до шести недель. Владимир Зеленский уже дал соответствующее поручение украинской армии.

По словам Смита, Владимир Зеленский признаёт, что Украине будет труднее вернуть перешедшие под контроль России территории в зимний период, поэтому это нужно делать прямо сейчас.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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