Издание Express утверждает, что европейские страны ожидает кошмарный сценарий после того, как "Газпром" анонсировал уменьшение поставок по "Северному потоку".

26 июля журналист британского агентства Express Чарли Брэдли заявил, что страны европейского региона ожидает кошмарное развитие событий после недавнего заявления российского "Газпрома", который сообщил, что с завтрашнего дня Россия сокращает поставки газа в Европу до 20% от максимальной мощности "Северного потока" из-за отправки на обслуживание второй турбины Siemens.

Чарли Брэдли уверяет, что Германия уже оказалась на грани экономической рецессии, в то время как остальные страны Европы наряду с Великобританией опасаются повторить немецкий сценарий.