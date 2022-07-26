В Греции британскому туристу отрезало голову винтом вертолета

22-летний Джек Фентон погиб во время отпуска в Греции. Британец, отдыхавший с родителями, попал под винт вертолета.

Греция: трагическая смерть в отпуске. Вертолет срезал мужчине голову

Трагедия произошла в городе Спата на юге Греции. 22-летний турист из Великобритании возвращался с семьей на вертолетах с экскурсии на остров Миконос. Мужчина летел в одной машине с еще четырьмя людьми, а его родители путешествовали на втором вертолете.

Первым приземлился вертолет с 22-летним парнем. Выбравшись из кабины, он направился к задней части вертолета. По словам свидетелей происшествия, британец держал в руке телефон и, вероятно, хотел сфотографироваться. К сожалению, он не успел. В какой-то момент в него попала лопасть винта.

"Он первым вылез из вертолета, и когда он пошел к его хвосту, его ударил по голове небольшой задний винт. Он никак не мог выжить. Его смерть была немедленной", — сказал один из греческих полицейских.

По данным греческих СМИ, сила удара была настолько велика, что 22-летнему парню оторвало голову.

О происшествии сразу же был проинформирован пилот второго вертолета, который, желая уберечь семью 22-летнего парня от травматического зрелища, решил приземлиться в другом месте.

По факту аварии было начато полицейское расследование. Не исключено, что обвинения в этом случае будут предъявлены пилоту, который не позаботился о безопасности пассажиров и позволил им выйти из вертолета до того, как все винты перестали вращаться.