Министерство обороны РФ анонсировало начало учений «Восток-2022»

Вооружённые силы РФ проведут пятидневные стратегические учения на территории Восточного военного округа.

26 июля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о подготовке к стратегическим учениям «Восток-2022», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября 2022 на Востоке России.

Отмечается, что стратегическими учениями российской армии и военнослужащих Восточного военного округа будет руководить начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Васильевич Герасимов.