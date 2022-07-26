Министерство обороны РФ анонсировало начало учений «Восток-2022»
Вооружённые силы РФ проведут пятидневные стратегические учения на территории Восточного военного округа.
26 июля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о подготовке к стратегическим учениям «Восток-2022», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября 2022 на Востоке России.
Отмечается, что стратегическими учениями российской армии и военнослужащих Восточного военного округа будет руководить начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Васильевич Герасимов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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