Страны Евросоюза договорились о нормировании газа зимой из-за сокращения поставок из России
Правительства стран Евросоюза договорились о введении норм по расходованию газа на фоне сокращения поставок российского энергоносителя.
Министры энергетики ЕС одобрили проект закона, направленного на снижение спроса на газ на 15% с августа по март.
Документ предполагает добровольные шаги в каждой из 27 стран по сокращению потребления газа. А если они не дадут нужного результата, будут запущены дополнительные механизмы.
Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела рассказал журналистам, что это было непростое решение. При этом он подчеркнул, что жертва в данном случае необхододима.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала этот шаг и заявила, что ЕС предпринял решительный шаг, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа со стороны России.
За день до одобрения закона российский «Газпром» объявил о сокращении подачи газа в Германию по газопроводу «Северный поток».
Цены на природный газ подскочили во вторник до самого высокого уровня с начала марта, согласно европейскому ориентиру TTF, и более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом.
За время российско-украинского конфликта 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением либо прекращением поставок российского газа.
В соответствии с министерским соглашением, подписанным менее чем за неделю, 27 стран-членов ЕС могут свободно решать, как лучше всего достичь цели по сокращению среднегодового потребления газа на 15% за пять лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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