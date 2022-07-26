Страны Евросоюза договорились о нормировании газа зимой из-за сокращения поставок из России

Правительства стран Евросоюза договорились о введении норм по расходованию газа на фоне сокращения поставок российского энергоносителя.

Министры энергетики ЕС одобрили проект закона, направленного на снижение спроса на газ на 15% с августа по март.

Документ предполагает добровольные шаги в каждой из 27 стран по сокращению потребления газа. А если они не дадут нужного результата, будут запущены дополнительные механизмы.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела рассказал журналистам, что это было непростое решение. При этом он подчеркнул, что жертва в данном случае необхододима.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала этот шаг и заявила, что ЕС предпринял решительный шаг, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа со стороны России.

За день до одобрения закона российский «Газпром» объявил о сокращении подачи газа в Германию по газопроводу «Северный поток».

Цены на природный газ подскочили во вторник до самого высокого уровня с начала марта, согласно европейскому ориентиру TTF, и более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом.

За время российско-украинского конфликта 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением либо прекращением поставок российского газа.

В соответствии с министерским соглашением, подписанным менее чем за неделю, 27 стран-членов ЕС могут свободно решать, как лучше всего достичь цели по сокращению среднегодового потребления газа на 15% за пять лет.