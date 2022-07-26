Spiegel: Шредер обсуждает в Москве поставки по «Северному потоку»

Эту информацию один из крупнейших немецких таблоидов получил у супруги бывшего канцлера Германии — Со Ен Ким-Шредер.

Ранее сообщалось, что Шредер находится в Москве на отдыхе, проводя здесь свой отпуск. Но жена бывшего канцлера опровергла эти сведения и сообщила журналистам немецкого издания Spiegel, что в реальности целью визита является проведение переговоров по поводу поставок газа по газопроводу «Северный поток».

Информации о том, с кем именно разговаривает Шредер, пока не поступало. Также неизвестно, будут ли затронуты в беседе вопросы сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Официальные власти Германии никак не прокомментировали информацию о переговорах Шредера в Москве. Со стороны Кремля по данному вопросу также не последовало никаких комментариев.