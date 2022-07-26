Нафтогаз официально объявил дефолт по еврооблигациям

Украинский газовый концерн «Нафтогаз» признал невозможность платить по своим еврооблигациям, что автоматически означает технический дефолт.

Крайний срок выплат «Нафтогаза» держателям еврооблигаций истек 26 июля. Компания не смогла рассчитаться со своими кредиторами из-за того, что Кабинет министров Украины не далее ей соответствующего разрешения. Согласно украинским законам, «Нафтогаз» не вправе совершать какие-либо действия по еврооблигациям без одобрения со стороны Кабинета министров.

Как подчеркнули в «Нафтогазе», правительство своим отказом выдать разрешение на совершение платежей по еврооблигациям фактически взяло на себя ответственность за то, что из-за дефолта «Нафтогаз» лишается доступа к международному рынку капитала. По мнению представителей ведомства, теперь именно на Кабинете министров Украины лежит вся ответственность за финансирование импорта природного газа, необходимого на отопительный сезон 2022/2023.