Купание в римском фонтане обошлось британцу в 500 евро
На большей территории Европы установилась сильная жара, и Италия не стала исключением. Британский турист окунул ноги в фонтан в Риме, чтобы охладиться, и был оштрафован на 500 евро.
Инцидент произошел на площади Испании, у подножия достопримечательности города – Испанской лестницы.
Но итальянские полицейские не ограничились штрафов. Они временно запретили 42-летнему мужчине посещать данный район города.
Испанская лестница, показанная в фильме Одри Хепберн «Римские каникулы», неоднократно подвергалась атакам туристов.
Недавно американская туристка сбросила со ступенек электрический скутер и нанесла ущерб на 24 000 долларов. Она получила штраф чуть более 500 евро.
В мае турист из Саудовской Аравии проехал на Maserati по знаменитой площади Пьяцца после того, как, как сообщается, свернул не туда, из-за чего он скатился вниз по лестнице.
Несмотря на изнуряющую жару, несколько человек оштрафовали за то, что они прыгнули в римский фонтан Треви.
Недавняя экстремальная жара вынудила Италию ограничить потребление воды из-за сильнейшей за 70 лет засухи. Четыре северных региона объявили чрезвычайное положение.
Опубликовано: Светлана Репина
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Купание в римском фонтане обошлось британцу в 500 евро
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