Огородники рассказали, что делать, когда морковь трескается

Если трескается морковь — причина в нарушении агротехники и правил выращивания. Также корнеплоды могут испортиться, если лето было засушливым, а к концу сезона начались затяжные дожди.

Как предотвратить повреждение корнеплодов:

В период активного роста овощной культуре требуется полив, удаление сорняков, регулярные подкормки. Собирайте урожай вовремя, перезревшая морковь может потрескаться. Сажайте поздние сорта, если не успеваете с уборкой урожая. Не выращивайте на соседней грядке с морковью свеклу, хрен, сельдерей, зонтичные культуры.

Грунт:

Овощ хорошо растет в рыхлых питательных почвах. Если грунт тяжелый, корнеплоды не выдерживают чрезмерного давления и трескаются. Чтобы спасти урожай, рыхлите грядки после каждого полива. Рыхление защитит посадки от еще одной напасти — морковной мухи. Периодически подсыпайте грядки речным песком.

На тяжелых глинистых почвах сажайте морковь с коротким корнеплодом — сортов Шантанэ или Аленка.

Полив:

Если лето засушливое, поливайте грядки понемногу, но каждый день. В противном случае клетки растений не выдержат давления и начнут лопаться. Если сезон ожидается дождливым, сажайте рядом с морковью влаголюбивые растения — белокочанную или цветную капусту, салат.

Подкормки:

Причиной повреждения корнеплодов может являться избыток азотных удобрений. Азотные подкормки вносят только один раз, в период активного роста. Не рекомендуется для моркови использовать органику. Начиная с июня в грунт необходимо вносить только калийные и фосфорные удобрения.

Если морковь все же потрескалась, не переживайте — есть много вариантов ее хранения. Например, в морозильнике в формах для льда. Можно натереть овощ на крупную терку и поместить в масляную заливку. Небольшой запас продовольствия храните в холодильнике. Отпишитесь в комментариях, помогли ли наши советы спасти урожай.