Диетолог Бриттани Натале назвала закуски для путешествия в автомобиле, которые не мешают похудению

Во время долгих поездок на автомобиле сложно придерживаться принципов здорового питания. Но можно найти хорошую замену хот-догам на заправке и прочему фаст-фуду.

Диетолог Бриттани Натале рекомендует взять с собой в поездку батончики мюсли. Их удобно есть на ходу, они питательные и сбалансированные по составу.

Хорошей идеей будут орехи, особенно грецкие. Они станут отличным источником белка и поддержат работу пищеварительной системы в пути.

Вместо конфет лучше взять с собой несколько разных фруктов, например, яблоки, бананы и виноград. Вяленые сухофрукты без сахара тоже подойдут для этой цели.

Греческий йогурт с нарезанными фруктами и орехами – отличная закуска, богатая клетчаткой и белками. Она повышает уровень энергии и способствует нормальному пищеварению.

Из мяса лучше отдать предпочтение вяленой органической говядине. Она надолго сохраняет чувство сытости и регулирует уровень инсулина.

Среди продуктов, которые точно не стоит брать с собой, первое место занимают чипсы. Они богаты насыщенными жирами и вызывают жажду.

Сладкое и калорийное печенье, газировка с сахаром и готова еда на заправке – этих вариантов стоит избегать во время путешествия.