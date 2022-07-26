В Висконсине более 300 оленей заразились «болезнью зомби», их придется убить
В августе 2021 года на предприятии Maple Hill Farms недалеко от Гилмана в округе Тейлор была обнаружена хроническая болезнь истощения, также известная как «болезнь зомби-оленя».
Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей штата (DATCP) не смог сразу решить вопрос о депопуляции или передаче зараженных животных в охотничий заповедник.
В результате 3250350 оленей находятся в специальных загонах. Точное из количество установить невозможно, поскольку там продолжают рождаться оленята.
Хроническое истощение — это смертельное неврологическое заболевание оленей, лосей и лосей, вызванное инфекционным белком, называемым прионом. Он поражает мозг животного.
Болезнь в основном распространяется через тесный контакт с животными, но прионы также стабильны в почве и воде.
Болезнь не вызывает заболевания у домашнего скота или людей. Тем не менее, представители здравоохранения не рекомендуют людям употреблять мясо инфицированных животных.
Впервые заболевание было обнаружено в Колорадо в 1960-х годах. С тех пор его выявляли в 30 штатах и в разных странах мира.
По словам Кевина Хоффмана, сотрудника по связям с общественностью DATCP, владельцу будет выплачена компенсация за уничтожение стада в неволе. Федеральный фонд допускает максимальную выплату в размере 3000 долларов за животное.
Опубликовано: Светлана Репина
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