В Висконсине более 300 оленей заразились «болезнью зомби», их придется убить

В августе 2021 года на предприятии Maple Hill Farms недалеко от Гилмана в округе Тейлор была обнаружена хроническая болезнь истощения, также известная как «болезнь зомби-оленя».

Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей штата (DATCP) не смог сразу решить вопрос о депопуляции или передаче зараженных животных в охотничий заповедник.

В результате 3250350 оленей находятся в специальных загонах. Точное из количество установить невозможно, поскольку там продолжают рождаться оленята.

Хроническое истощение — это смертельное неврологическое заболевание оленей, лосей и лосей, вызванное инфекционным белком, называемым прионом. Он поражает мозг животного.

Болезнь в основном распространяется через тесный контакт с животными, но прионы также стабильны в почве и воде.

Болезнь не вызывает заболевания у домашнего скота или людей. Тем не менее, представители здравоохранения не рекомендуют людям употреблять мясо инфицированных животных.

Впервые заболевание было обнаружено в Колорадо в 1960-х годах. С тех пор его выявляли в 30 штатах и в разных странах мира.

По словам Кевина Хоффмана, сотрудника по связям с общественностью DATCP, владельцу будет выплачена компенсация за уничтожение стада в неволе. Федеральный фонд допускает максимальную выплату в размере 3000 долларов за животное.