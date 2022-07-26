Michelin потеряла свыше двухсот миллионов евро из-за ухода из России

Французская компания Michelin сообщила, что уход с российского рынка обошёлся производителю шин в двести два миллиона евро.

Во вторник, 26 июля 2022 года, французский производитель шин Michelin опубликовал полугодовой финансовый отчёт с результатами компании, которая в начале июня заявила о решении окончательно покинуть российский рынок.

Согласно предоставленному Michelin отчёту, убытки от сворачивания производства и прекращения поставок продукции на территорию Российской Федерации составили двести два миллиона евро, что значительно понизило рентабельность компании.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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