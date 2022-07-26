Победителем в новой глобальной гонке вооружений может стать Китай

Президент Си Цзиньпин приказал модернизировать вооруженные силы Китая к 2035 году. По его словам, к 2049 году они КНР должна стать военной державой мирового класса, способной побеждать в войнах.

В июне в Шанхае был спущен на воду авианосец Fujian типа 003. Это самый современный китайский военный корабль.

Военные специалисты говорят, что электромагнитная система запуска самолетов Fujian является значительным достижением для ВМС Китая, позволяя быстрее развертывать самолеты и позволяя кораблю нести более тяжелые самолеты.

На данный момент США сохраняют сильное лидерство во многих военно-морских силах. Но ВМС США прогнозируют, что в период с 2020 по 2040 год общее количество кораблей ВМС Китая увеличится почти на 40%.

Пекин публикует официальные данные о расходах, но западные оценки финансовой поддержки Китаем его вооруженных сил часто значительно выше.

Минобороны США ожидает, что к концу этого десятилетия Китай в четыре раза увеличит свой ядерный арсенал. К 2030 году у страны может быть не менее 1000 боеголовок.

Кроме того, в Китае работают над гиперзвуковыми ракетами, хоть и отрицают их испытания. Возможно, там удалось объединить две системы, запустив гиперзвуковую ракету с маневренного космического корабля FOBS.

Не исключено, что КНР уже использует искусственный интеллект в военной робототехнике и системах наведения ракет, а также в беспилотных летательных аппаратах и беспилотных военно-морских кораблях.