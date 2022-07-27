Экспериментальная жевательная резинка снижает содержание частиц омикрона в слюне и риск его передачи

Согласно новым данным, экспериментальная жевательная резинка, которая улавливает частицы SARS-CoV-2 в слюне, помогает сдержать передачу новых вариантов вируса.

Жевательная резинка содержит копии белка ACE2, обнаруженного на поверхности клеток, который коронавирус использует для проникновения в клетки и их заражения.

Способность жевательной резинки снижать вирусную нагрузку до неопределяемого уровня подтверждена экспериментами со слюной в пробирке.

Сейчас начинаются испытания на людях. Каждый пациент с COVID-19 будет жевать по четыре таблетки жевательной резинки ACE2 каждый день в течение четырех дней.

Вторая экспериментальная жевательная резинка, изготовленная из порошка фасоли вместо клеток салата, улавливает не только частицы SARS-CoV-2 в лабораторных экспериментах, но и штаммы гриппа, других коронавирусов, вызывающих простуду.

Руководитель исследования доктор Генри Даниэлл из Школы стоматологической медицины в Пенсильванском университете говорит, что жевание жевательной резинки ACE2 и проглатывание белка ACE2 должны свести к минимуму инфекцию, защитить пациентов с COVID-19 и предотвратить передачу.

Ученые также обнаружили, что, что вероятность развития затяжного COVID выше у молодых людей, женщин и представителей расовых меньшинств.

Исследователи отмечают, что симптомы затяжного COVID чрезвычайно широки и не могут быть полностью объяснены другими факторами, такими как факторы риска образа жизни или хронические состояния здоровья.