Экспериментальная жевательная резинка снижает содержание частиц омикрона в слюне и риск его передачи
Согласно новым данным, экспериментальная жевательная резинка, которая улавливает частицы SARS-CoV-2 в слюне, помогает сдержать передачу новых вариантов вируса.
Жевательная резинка содержит копии белка ACE2, обнаруженного на поверхности клеток, который коронавирус использует для проникновения в клетки и их заражения.
Способность жевательной резинки снижать вирусную нагрузку до неопределяемого уровня подтверждена экспериментами со слюной в пробирке.
Сейчас начинаются испытания на людях. Каждый пациент с COVID-19 будет жевать по четыре таблетки жевательной резинки ACE2 каждый день в течение четырех дней.
Вторая экспериментальная жевательная резинка, изготовленная из порошка фасоли вместо клеток салата, улавливает не только частицы SARS-CoV-2 в лабораторных экспериментах, но и штаммы гриппа, других коронавирусов, вызывающих простуду.
Руководитель исследования доктор Генри Даниэлл из Школы стоматологической медицины в Пенсильванском университете говорит, что жевание жевательной резинки ACE2 и проглатывание белка ACE2 должны свести к минимуму инфекцию, защитить пациентов с COVID-19 и предотвратить передачу.
Ученые также обнаружили, что, что вероятность развития затяжного COVID выше у молодых людей, женщин и представителей расовых меньшинств.
Исследователи отмечают, что симптомы затяжного COVID чрезвычайно широки и не могут быть полностью объяснены другими факторами, такими как факторы риска образа жизни или хронические состояния здоровья.
Опубликовано: Светлана Репина
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