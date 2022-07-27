Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что его страна может повторить судьбу СССР, распавшись на отдельные государства.

27 июля бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что его государство может пойти по пути СССР, распавшись на унитарные государственные формирования. По мнению Трампа, это станет возможным, если у власти в США останутся некомпетентные политики.

Также Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представляет огромную угрозу для страны наряду с Джо Байденом.