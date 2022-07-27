Стремоусов: ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста в Херсоне

Представитель временной гражданской администрации Херсонской области сообщил, что украинские военные попытались обстрелять Антоновский мост.

В среду заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооружённые силы Украины предприняли новую попытку обстрела Антоновского моста через реку Днепр, однако противовоздушная оборона России перехватила большинство ракет ВСУ.

По данным Стремоусова, армия Украины вновь не смогла нанести критические повреждения Херсонскому мосту, ввиду чего конструкция осталась невредимой.