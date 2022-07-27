Вредные мониторы: насколько они способны испортить наше зрение

Многие люди считают, что если долго смотреть на монитор гаджета, зрение может сильно упасть.

На самом деле это совсем не так.

Дело в том, что раньше в гаджетах использовались электронно-лучевые экраны с огромным кинескопом позади.

Они действительно вредили глазам, так как за счет бомбардировки электронами люминофорного слоя издавали слабое рентгеновское излучение, отрицательно влияющее на зрение.

На таких экранах обычно устанавливались специальные защитные щиты. Сегодня компьютерные мониторы подобного типа не выпускаются.

А в мобильных телефонах их вообще никогда не устанавливали.

Современные экраны основаны на жидких кристаллах. Они ничего не излучают, кроме света, поэтому глаза от них устают не больше, чем при чтении печатных изданий.