Журналист Гленн Гринвальд утверждает, что Владимир Зеленский пытается навязать США свои варианты цензуры СМИ.

27 июля в эфире телеканала Fox News вышел репортаж с Такером Карлсоном и Гленном Гринвальдом, в ходе которого последний заявил, что Владимир Зеленский произвёл попытку введения своеобразной цензуры в США. Гринвальд напомнил, что по приказу Зеленского Киев включил журналиста в чёрный список, сославшись на то, что он якобы распространяет пророссийскую пропаганду.

Гленн Гринвальд уверен, что Владимир Зеленский ведёт себя нагло, пытаясь навязать США собственный вариант цензуры, при этом вымогая деньги и оружие у Вашингтона.