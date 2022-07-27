Fox News: Зеленский пытается ввести украинскую цензуру в США
Журналист Гленн Гринвальд утверждает, что Владимир Зеленский пытается навязать США свои варианты цензуры СМИ.
27 июля в эфире телеканала Fox News вышел репортаж с Такером Карлсоном и Гленном Гринвальдом, в ходе которого последний заявил, что Владимир Зеленский произвёл попытку введения своеобразной цензуры в США. Гринвальд напомнил, что по приказу Зеленского Киев включил журналиста в чёрный список, сославшись на то, что он якобы распространяет пророссийскую пропаганду.
Гленн Гринвальд уверен, что Владимир Зеленский ведёт себя нагло, пытаясь навязать США собственный вариант цензуры, при этом вымогая деньги и оружие у Вашингтона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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