Турецкие кафе придумали хитрые способы надувательства российских туристов
Клиенты вынуждены платить за трапезу в разы больше реальной цены. Главное - не позволить себя обмануть.
Хитрость местных работников общепита заключается в наличии двух меню, в одном из которых цены указаны в лирах, а в другом - в евро.
Сначала отдыхающим подают меню с ценами в турецких лирах, где блюда выглядят очень недорогими. Радостные посетители кафе заказывают себе несколько разных восточных яств.
А после трапезы им приносят счет с невероятно высокими ценами.
Если клиенты начинают праведно возмущаться, им показывают то же самое меню, где цены за съеденные блюда указаны в евро, и это намного дороже.
Чтобы такого не произошло, лучше сфотографировать первое меню и затем предъявить фото хитрым сотрудникам кафе.
В данном случае турки не будут затевать скандал и обращаться с жалобой полицию, а тихо рассчитают туриста в лирах.
Второй способ обмана посетителей кафе - это предъявление им чужого, гораздо большего, счета. Часто в ситуации, когда клиент сильно пьян, это "прокатывает".
Лучше всего расплачиваться в кафе и магазинах Турции не наличными, а банковской картой.
Это полностью не защитит от обмана, но хотя бы не даст обманщикам возможности объегорить туристов на курсах валют или недодать им сдачу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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