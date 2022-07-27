The Telegraph: Борис Джонсон станет следующим генсеком НАТО
Издание The Telegraph утверждает, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон претендует на пост генерального секретаря НАТО.
27 июля британское новостное агентство The Telegraph сообщило, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет шансы на то, чтобы стать новым генеральным секретарём Североатлантического альянса после того, как данный пост покинет действующий генсек Йенс Столтенберг.
В The Telegraph напомнили, что Джонсон занимает явно антироссийскую позицию и является одним из идеологов оказания максимальной военной и финансовой помощи Украине в разгар российской военной спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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