The Telegraph: Борис Джонсон станет следующим генсеком НАТО

Издание The Telegraph утверждает, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон претендует на пост генерального секретаря НАТО.

27 июля британское новостное агентство The Telegraph сообщило, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет шансы на то, чтобы стать новым генеральным секретарём Североатлантического альянса после того, как данный пост покинет действующий генсек Йенс Столтенберг.

В The Telegraph напомнили, что Джонсон занимает явно антироссийскую позицию и является одним из идеологов оказания максимальной военной и финансовой помощи Украине в разгар российской военной спецоперации.