Telegraph: консервативная партия Британии Тори желает себе смерти

Журналистка издания Telegraph Эллисон Пирсон уверена, что британская консервативная партия стремится к самоуничтожению.

27 июля колумнист газеты The Telegraph Эллисон Пирсон заявила, что британская консервативная партия Тори осознанно стремится к своей смерти, поскольку выбор кандидатов на пост лидера партии и премьер-министра Великобритании оставляет желать лучшего.

С одной стороны, Пирсон рада, что к борьбе за пост допустили женщину в лице Лиз Трасс, однако журналистка уверена, что этот кандидат не нравится общественности.

Эллисон Пирсон обратила внимание также на тот факт, что вторым кандидатом на пост британского премьер-министра является экс-глава Минфина страны Риши Сунак, который также не вызывает доверия у простых британцев из-за своей любви к люксовым вещам и дорогой одежде.