«Газпром» сократит поставки в Европу по «Северному потоку» до 20 процентов

27 июля российская компания "Газпром" сократит поставки в европейские страны из-за технического обслуживания второй турбины Siemens.

Пресс-служба компании "Газпром" сообщила, что с 7 утра 27 июля поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" упадут до 20 процентов от максимальной мощности на неопределённый срок. Отмечается, что причиной для сокращения подачи газа из России в страны ЕС является отправка на техобслуживание второй турбины Siemens, задействованной на участке "Северного потока".

Теперь "Газпром" будет поставлять Европе до 33 миллионов в день при заявленном объёме в 167 миллионов. Примечательно, что на фоне предупреждения "Газпрома" Еврокомиссия предписала странам ЕС сократить потребление газа на 15 процентов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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