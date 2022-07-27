«Газпром» сократит поставки в Европу по «Северному потоку» до 20 процентов
27 июля российская компания "Газпром" сократит поставки в европейские страны из-за технического обслуживания второй турбины Siemens.
Пресс-служба компании "Газпром" сообщила, что с 7 утра 27 июля поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" упадут до 20 процентов от максимальной мощности на неопределённый срок. Отмечается, что причиной для сокращения подачи газа из России в страны ЕС является отправка на техобслуживание второй турбины Siemens, задействованной на участке "Северного потока".
Теперь "Газпром" будет поставлять Европе до 33 миллионов в день при заявленном объёме в 167 миллионов. Примечательно, что на фоне предупреждения "Газпрома" Еврокомиссия предписала странам ЕС сократить потребление газа на 15 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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