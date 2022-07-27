Mehr: Иран подписал договор о поставках авиационного оборудования в Россию
Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере, который обязует Тегеран поддерживать Москву в области обслуживания самолётов.
27 июля лидер управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави сообщил газете Mehr о том, что его страна и Россия ратифицировали договор, обязующий Иран помогать Москве с авиастроением и ремонтом самолётов в условиях действия западных санкций, введение которых активизировалось после старта спецоперации в Украине.
Теперь Иран обязан поставлять России авиационное оборудование, в том числе комплектующие, которые Москва не может приобрести у Запада. Также Иран обязан производить технические и ремонтные работы с российскими самолётами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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