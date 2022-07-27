Наёмник из США по имени Майкл утверждает, что вооружённым силам Украины катастрофически не хватает аккумуляторов.

В среду газета Newsweek взяла интервью у американского наёмника Майкла, который воевал в Украине на стороне ВСУ, сражаясь с российскими военными и народным ополчением Донбасса. По словам Майкла, украинские солдаты часто страдают от недостатка технического обеспечения, которое стало одной из ключевых причин быстрого наступления россиян на Донбасс.

Майкл подчёркивает, что солдаты ВСУ не имеют достаточного количества очков ночного видения, принтеров для распечатки карт местности и даже аккумуляторов, что не позволяет заряжать переносные компьютеры, необходимые для работы американский противотанковых комплексов Javelin.