ВГА Херсонской области перекрыла Антоновский мост, повреждённый после атаки ВСУ

Администрация Херсонской области сообщила о перекрытии Антоновского моста после ночного обстрела со стороны армии Украины.

Утром среды заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в ночь на 27 июля вооружённые силы Украины совершили ракетный удар по Антоновскому мосту через реку Днепр.

По словам Стремоусова, сейчас власти региона перекрыли движение через Антоновский мост, поскольку сооружение получило значительные повреждения после атаки украинских военных. Примечательно, что это уже второй успешный удар ВСУ по Антоновскому мосту с тех порт, как украинские войска получили от США реактивные системы залпового огня HIMARS.